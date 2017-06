Forum der Fleischwirtschaft Verantwortung für Mensch und Natur

Nachhaltigkeit ist einiges mehr als nur ein Marketinginstrument. Das zeigte sich beim "Forum der Fleischwirtschaft" in dieser Woche in Osnabrück. Gut 90 Teilnehmer aus Fleisch- und Fleischwarenindustrie, dem Handwerk und von verschiedenen Zulieferern informierten sich bei Betriebsrundgang, Branchenabend und Kongresstag.

Foto: jus Exklusive Betriebsbesichtung beim Gewürzbspezialisten Avo in Belm.

Das inzwischen vierte Forum der afz und ihrem Schwestertitel "Fleischwirtschaft" verknüpfte Theorie und Praxis. Dr. Axel Kölle vom ZNU in Witten und Stefanie Sabet vom Branchenverband BVE umrissen die theoretischen Grundlagen und verschiedenen Standards einer nachhaltigen Unternehmensführung. Anschließend berichteten Dr. Ingo Stryck (Wiesenhof), Tobias Metten (Metten), Dr. Stefan Irmscher und Dr. Nino Terjung (beide DIL), Dr. Gerald Otto (Goldschmaus-Gruppe) und Bert Mutsaers (Bedford) von der praktischen Seite. Klar wurde dabei: Alle ökologischen und sozialen Aufgaben müssen auch der Wirtschaftlichkeit dienen."Tue Gutes und rede drüber", diese Weisheit gilt auch in Zusammenhang mit dem nachhaltigen Wirtschaften. Dabei ist auch die Wirkung nach innen nicht zu unterschätzen, zur Motivation der Mitarbeiter - der heutigen sowie der zukünftigen.Zum Rahmenprogramm am Vortag des Kongresses gehörte eine Werksbesichtigung beim Gewürzspezialisten Avo in Belm vor den Toren Osnabrücks. Knapp 50 Teilnehmer konnte Geschäftsführer Guido Maßmann willkommen heißen. In Gruppen ging es dann durch die modernen Produktions- und Lagerräume. Den Branchenabend nutzten die Teilnehmer zum Netzwerken und für den fachlichen Austausch.Ausführlich berichten wir über das "Forum der Fleischwirtschaft" in der kommenden afz vom 28. Juni.