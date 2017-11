Bundesleistungswettbewerb 2017 Anwärter auf Titel und Trophäen

Foto: DFV Um diese Trophäen wird beim Bundesleistungswettbewerb gekämpft.

Themenseiten zu diesem Artikel: Bundesleistungswettbewerb Fleischerhandwerk

Zum Finale der Leistungswettbewerbe in der nächsten Woche in Bremen sind 21 Teilnehmer angemeldet. Als Landessieger aus den Bundesländern treten elf Fleischergesellen und zehn Fachverkäuferinnen in den Wettstreit.