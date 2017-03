Förderpreis der Fleischwirtschaft Talente gesucht – jetzt bewerben

Die afz – allgemeine fleischer zeitung und der Schwestertitel „Fleischwirtschaft“ vergeben in diesem Jahr zum fünften Mal den begehrten Förderpreis der Fleischwirtschaft.

Der Förderpreis der Fleischwirtschaft zeichnet junge, ambitionierte Talente aus Handwerk, Industrie, Handel und/oder Wissenschaft aus. Angesprochen sind clevere Köpfe, die der hochkarätig besetzten Jury zeigen, was in ihnen steckt und mit ihrer Idee und ihrer Persönlichkeit überzeugen. Dabei zählen kleine kluge Vorhaben ebenso wie große Projekte.



Ziel dieser Initiative der fleischwirtschaftlichen Fachzeitschriften der dfv Mediengruppe ist es, Top-Nachwuchskräfte zu identifizieren, zu fördern und an die Branche zu binden. Denn die beruflichen Chancen in der Fleischwirtschaft sind außergewöhnlich vielseitig und die Unternehmen attraktive Arbeitgeber, die qualifizierte Mitarbeiter auf alle erdenklichen Arten fördern. Geehrt werden die Sieger in Rahmen des „Meat Vision Day“ am 26. April in Frankfurt am Main.



Bewerben Sie sich jetzt! Oder kennen Sie jemanden, der die Auszeichnung verdient hat? Dann schlagen Sie uns diese Persönlichkeit vor oder leiten diese Informationen an die entsprechende Person weiter.