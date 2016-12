Nutzfahrzeuge Transporter werden vornehmer

Weniger Verbrauch, mehr Ausstattung, so lautet die Erfolgsformel der Automobilindustrie. Vier Fahrzeuge im afz-Test.

VW Transporter Selbstbewusst trägt der VW Transporter als Branchenprimus seit jeher den Begriff der gesamten Fahrzeuggattung im Namen. Und in Hannover, wo der Kastenwagen seit 60 Jahren und aktuell in sechster Generation produziert wird, sind die Mitarbeiter von Markenchef Eckhard Scholz unvermindert mächtig stolz auf ihren Dauerbrenner – unabhängig vom neuen großen Bruder Crafter. Foto: Volkswagen Nach ihm ist eine ganze Fahrzeugklasse benannt: der VW Transporter.



Ersteres war im Alltagstest der afz beim vorgefahrenen „T6“ allemal festzustellen. Der 2,0-Liter-Diesel hinterließ bereits in der untersten Leistungsstufe mit 75kW/102PS einen starken Eindruck – bei Praxisverbrauchswerten im Sechs-Liter-Bereich. Das ermöglicht einen Aktionsradius von mehr als 1.000 Kilometern mit einer Tankfüllung. Der Antrieb bewährt sich gerade im Stadtverkehr und sorgt auch auf der Langstrecke für zügigen Vortrieb.

Ford Transit Custom Der Ford Transit Custom, drittgrößtes Modell im Nutzfahrzeugquartett der Kölner, hinterlässt im direkten Vergleich fraglos den gediegeneren Eindruck. Freilich dominiert auch beim Transporter aus der Türkei reichlich Hartplastik (was in dieser Fahrzeugklasse durchaus praktisch ist), doch ähnelt die Kabine noch mehr den Pkw-Modellen des Hauses mit vielen Ablagen, Staufächern und variabler Beifahrerbank. Das gilt auch für das Fahrverhalten: solide, nichts klappert, nichts wackelt, nichts dröhnt. Foto: Ford Der Ford Transit Custom bietet in der Kabine noch mehr Pkw-Komfort und überzeugt mit vielen Ablagen, Staufächern und einer variablen Beifahrerbank.



Hyundai H 350 Zwei Etagen höher, in der sogenannten Sprinter-Klasse, möchte sich auch Hyundai etablieren. Und, keine Frage, die Koreaner haben bei ihrem Einstieg in das Segment den Namensgeber als Vorbild genommen – die äußerliche Ähnlichkeit mit Daimlers Dauerläufer aus Düsseldorf ist schon auffällig. Foto: Hyundai Die Ähnlichkeit des Hyundai H350 zu dem Namensgeber der Nutzfahrzeugklasse, dem Mercedes Sprinter, ist frappierend.

Citroën Jumpy Das kompakteste und neueste Modell in diesem Quartett ist bereits vollends in der Pkw-Welt angekommen: schlüsselloser Zugang und Starterknopf (besonders vorteilhaft auf Liefertouren mit vielen Stationen), elektrisch öffnende Schiebetür, Sitzheizung, fast unmerklich agierendes Start/Stopp-System, elegant beleuchteter Instrumententräger und sogar ein Head-up-Display mit den wichtigsten Informationen zu Geschwindigkeit und Navigation im Sichtfeld des Fahrers – die Franzosen setzen ganz neue Maßstäbe im Transportwesen. Foto: PSA Der Citroën Jumpy hat sich am häufigsten im Pkw-Regal des französischen Konzerns bedient.



Für den Jumpy, der praktisch baugleich auch als Peugeot Expert und als Toyota Proace zu haben ist, stehen drei Fahrzeuglängen von 4,61 über 4,96 bis 5,31 Meter zur Wahl. Auch das Motorenangebot deckt mit fünf Varianten von 70kW/95PS bis 130kW/177PS praktisch alle Bedürfnisse ab.



Von Bernd NusserUngeachtet der Luftreinhaltungsprobleme in den Innenstädten, erreicht der Absatz von Transportern neue Rekorde. Die Hersteller gestalten ihre herkömmlichen Antriebskonzepte verbrauchsärmer und die Fahrzeuge selbst Pkw-ähnlicher. Vier aktuelle Beispiele: