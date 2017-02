Wissen für Mitarbeiter Arbeitet flexibler und macht schneller Karriere!

Foto: DFV

Wer ein Problem löst, kriegt eine Belohnung. Wer mehrere Probleme löst, kriegt mehr Belohnung. So ist das in der Wirtschaft. So ist es gerecht. Und so ist es auch an den Arbeitsplätzen der Fleischbranche. Daher heißt der Appell der afz: Arbeitet flexibler und macht so schneller Karriere!

1 Flexibel sein in der Art unserer Arbeit: Es ist unser Vorteil als Mitarbeiter, wenn wir flexibel arbeiten. Diese Flexibilität kann ganz verschi