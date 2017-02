afz-akademie Mehr Euro ans Kilo Fleisch

In dieser Woche hatte im Verlagshaus der afz in Frankfurt die afz-akademie ihre Premiere. Gut 120 Metzger und Fachverkäuferinnen, Meisterinnen und Betriebsinhaber waren dabei, als der Startschuss des neuen Tagungsformats mit Workshop-Charakter fiel.

Frankfurt am Main: Eindrücke von der ersten afz-akademie

Mit vier Referenten hatte das Team der afz eine spannende Mischung aus Erfahrungsberichten und praktischen Tipps für die geschäftliche Praxis zusammengestellt: Lukas Zimmermann aus der gleichnamigen Fleischerei in Celle schilderte den Fleischerkollegen seine Art der Mitarbeiter-Information - in einem Betrieb mit acht Filialen keine kleine Aufgabe. Mauro Scarpello aus der Frankfurter Traditionsfleischerei Gref Völsings setzt fachliche Events zur Mitarbeiter-Motivation ein. Das kostet zwar, bringt unter dem Strich aber großen Nutzen. Durch den Tag führte afz-Chefkorrespondent Fritz Gempel.Am Nachmittag ging es dann in die fachliche Praxis: Philipp Sontag aus Kißleg zeigte die neuen Cuts der Rindfleischzerlegung und hatte dabei den ein oder anderen nützlichen Tipp für BBQ und Catering im Repertoire. Im Casino der dfv Mediengruppe, in der afz und "Fleischwirtschaft" erscheinen, wurde zerlegt und pariert und später fachgerecht gegrillt. Mit Blick auf die Frankfurter Skyline überzeugten sich die 120 Teilnehmer der Premierenveranstaltung gleich von der geschmacklichen Qualität von langsam gesmoktem Pulled Pork, von Flanksteak und Brisket. Dabei vertieften sie ihr Fachwissen noch in anregenden Gesprächen unter Kollegen.Die Bildergalerie wird ständig ergänzt. Bitte schauen Sie erneut in die Fotosammlung.