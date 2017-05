Die Frage der Woche Nehmen Sie regelmäßig an Versammlungen teil?

Foto: jus Versammlung der Innung Ahrweiler in Altenahr.

Nehmen Sie regelmäßig an Versammlungen teil?

Ja, so gut wie immer. 25,0% Stimmen Abstimmen

Das kommt auf das Programm an. 12,5% Stimmen Abstimmen

Ich bekomme meine Verbandsinfos auch so. 12,5% Stimmen Abstimmen

Nein. 50% Stimmen Abstimmen

Das Fleischerhandwerk will seine Interessen nicht nur im Bund und in Europa durchsetzen. Die Interessenvertretung beginnt in der Region. Dabei treffen die im Ehrenamt engagierten Metzger auf ein verändertes Informationsverhalten einerseits sowie fest in den Betrieben verwurzelte Chefs, die kaum Zeit für den Besuch einer Innungsversammlung haben.Wie ist das bei Ihnen? Nehmen Sie sich die Zeit?