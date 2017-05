Schweinehaltung Tierwohl braucht eine europäische Strategie

Aber verstoßen unsere gängigen Haltungsformen von Nutztieren tatsächlich gegen geltendes Recht? Diese Frage stellte sich zumindest Greenpeace. Die von der Nichtregierungsorganisation beauftragten Juristen bejahen die vorangestellte Frage in ihrem Gutachten. Fragt man einen Rechtsanwalt nach den Erfolgsaussichten eines individuellen Falls, so lautet in der Regel die Antwort: „Es kommt darauf an.“



Somit ist zu vermuten, dass andere bestellte Sachverständige womöglich zu einem anderen Schluss kommen. Das alles nutzt nun aber nicht dem in Frage stehenden Tierwohl.



In Berlin bemüht sich die Politik um schnelle Antworten. Vor den Wahlen vergangene Woche in Schleswig-Holstein und am Sonntag in Nordrhein-Westfalen wollen Regierung und Opposition keine Störfeuer, die das Wahlvolk – dazu zählen auch Bauern und Fleischverarbeiter – verunsichern. Denn kaum ist die Botschaft über den Äther gegangen, beruft Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt eilends eine Pressekonferenz ein.Der CSU-Politiker verkündet, dass er die Ansicht der Umweltschützer natürlich nicht teilt. Ist das verwunderlich? Wohl kaum, nachdem das Kabinettsmitglied eine Woche zuvor die Pläne für sein staatliches Tierwohl-Label vorstellte. Die Kriterien zur Erzeugung von Schweinefleisch sind viel zu nah am jetzt geltenden Rechtsrahmen. Für seine Vorschläge erntete der Minister viel Kritik Schmidt bleibt vage, und mit seinen knappen Äußerungen bestätigt er die allerorts gefürchtete Einschätzung von Fachleuten, dass sich an der Landwirtschaftspolitik in der Bundesrepublik so schnell nichts ändern wird. Das Signal „Weiter so wie bisher“ ist fatal. Es stiftet geradezu NGOs und Verbraucherschützer dazu an, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Nicht einmal die Erzeuger wollen so verfahren – sie benötigen aber die Unterstützung von Bürgern und Politik.Die Branche ist selbst längst viel weiter. Nur: Warum fällt es Land- und Fleischwirtschaft, Bauern und Metzgern so schwer, gut eingeschlagene Wege der Öffentlichkeit zu vermitteln? Egal ob Initiative Tierwohl, bio-zertifizierte Betriebe, eigene Offenstall-Konzepte, das Neuland-Programm oder die Siegel für mehr Tierschutz vom Deutschen Tierschutzbund und Vier Pfoten: Sie alle sind der Beweis dafür, dass sich zwischen Acker und Teller in den vergangenen Jahren viel bewegt hat.Der Platz im Nutztierstall ist dabei für den Verbraucher und damit für die Kunden eines der offensichtlichsten Kriterien für das Wohl der Tiere ebenso wie eingestreutes Stroh im Gegensatz zu Spaltenböden. Jeder Quadratmeter mehr für Schwein, Rind und Geflügel kostet zusätzliches Geld und macht die Erzeugung der Mittel zum Leben teurer – zumindest in der Theorie. Der Verbraucher ist sensibel und will schließlich preisbewusst einkaufen.Spielt der Tierschutz in der Europäischen Union eine Rolle? Spätestens jetzt wird klar: Was macht Europa? Alle Anstrengungen entlang der Kette der Fleischwirtschaft – von der Erzeugung über die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung – müssen sich dem Wettbewerb (nicht nur) im Binnenmarkt stellen. Dafür könnte die Bundesregierung in Brüssel eintreten und sich in der europäischen Familie Verbündete suchen.Die gesellschaftspolitische Debatte zu Umweltschutz und Tierwohl bei unseren dänischen und niederländischen Nachbarn führte zu einer Umorientierung auf der Erzeugerstufe. Nicht nur wegen knapper Flächen im Land. Unterdessen mausert sich Spanien zum größten Schweinemäster in der EU. Wir brauchen eine europäische Nutztierstrategie ohne Wettbewerbsverzerrungen, damit unsere Land- und Ernährungswirtschaft eine Zukunft hat.