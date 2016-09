Antibiotika Daten nach unten korrigiert

Foto: Verena Münch / pixelio.de

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) muss seine Anfang August veröffentlichten Daten zu den im Jahr 2015 in Deutschland abgegebenen Mengen an Antibiotika in der Tiermedizin nach unten korrigieren.

Wie das BVL mitteilte, sind fehlerhafte Angaben eines pharmazeutischen Unternehmens der Grund. Die Neuauswertung brachte zutage, dass die Gesamtmenge