Deutscher Fleischer-Verbandstag Weichen sind neu justiert

Foto: jus DFV-Präsident Heinz-Werner Süss und Bundesminister Peter Altmaier aus dem Bundeskanzleramt.

Themenseiten zu diesem Artikel: DFV

In Saarbrücken hat der Deutsche Fleischer-Verband die Weichen für seinen Weg in die Zukunft neu justiert. Die Mitglieder bestimmten in den turnusgemäßen Wahlen gleich drei neue Mitglieder für das DFV-Präsidium.