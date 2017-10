Einsatz von Antibiotika Keime in Geflügelfleisch

Foto: emuck / fotolia.com Putengeschnetzeltes

Maßnahmen zur Reduktion von Antibiotika in der Mast greifen. Abgabemenge sinkt spürbar. Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag deckt MRSA in Hähnchen und Puten auf. Bundesernährungsminister Christian Schmidt mit Entwicklung zufrieden. Kritik von BUND und Germanwatch. SPD will Arzneimittelrecht ändern.

Die Abgabemenge von Antibiotika an Tierärzte und deren Einsatz in deutschen Ställen hat sich im vergangen Jahr weiter verringert. Dies beric