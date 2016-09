Ende der Kastration Am Datum wird nicht gerüttelt

Am Datum 1. Januar 2019 für das Ende der betäubungslosen Ferkelkastration in Deutschland wird nicht gerüttelt. Das hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke bekräftigt.

Mit der Jungebermast, der Immunokastration und der chirurgischen Ferkelkastration unter Betäubung stünden drei alternative Verfahren zur Ver