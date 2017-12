Ernährungswirtschaft ANG und BVE bündeln Kompetenz

Foto: BVE Stefanie Sabet ist ab Januar neue Hauptgeschäftsführerin der ANG. Sie ist in Personalunion gleichzeitig Teil der BVE-Geschäftsführung

Die Unternehmen in der Ernährungswirtschaft stellen sich neu auf. Die Mitglieder der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG) fassten am vergangenen Freitag den Beschluss ihre Interessenvertretung von der Isar an die Spree zu verlegen. Außerdem geht die ANG mit der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) ein Bündnis ein.

Ab 1. Januar 2018 wird der sozialpolitische Spitzenverband der Ernährungsindustrie seine Interessenvertretung aus Berlin steuern und nicht mehr a