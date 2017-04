Lebensmittelüberwachung Frankreich veröffentlicht Kontrollergebnisse

Foto: Screenshot: www.alim-confiance.gouv.fr

In einer interaktiven Karte werden ab sofort die Ergebnisse der seit dem 1. März 2017 durchgeführten staatlichen Lebensmittelkontrollen in Frankreich veröffentlicht. Die roten Kreise stehen für Überwachungsergebnisse in fleischerhandwerklichen Betrieben (Boucherie & Charcuterie).