Nutztierhaltung Habeck setzt Runden Tisch fort

Foto: jus Lämmer in Weidehaltung auf dem Deich.

Themenseiten zu diesem Artikel: Nutztierhaltung Tierschutz Weidehaltung

In Schleswig-Holstein wird der Runde Tisch Tierschutz in der Nutztierhaltung, der in der letzten Legislaturperiode eingerichtet worden ist, weiter fortgesetzt.

Wie Landwirtschaftsminister Dr. Robert Habeck in Kiel zu diesem Gremium feststellte, hat es eine Reihe von Verbesserungen für den Tierschutz