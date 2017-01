Tierwohl Schmidt präsentiert am Donnerstag

Foto: BMEL / photothek.net / Michael Gottschalk Christian Schmidt, Jahrgang 1957, ist seit 1976 Mitglied der Christlich-Sozialen Union (CSU) und seit Februar 2014 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Bei seinem Messerundgang über die Grüne Woche in Berlin will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt am Donnerstagmittag die Eckpunkte für sein staatliches Tierwohl-Label vorstellen. Dieses wird von der Branche mit Spannung erwartet. Wichtig ist insbesondere die Frage, ob und wie die "Initiative Tierwohl" in den Fahrplan Schmidts einbezogen wird.