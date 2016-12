Fleischerzeugung Wirklichkeit stoppt Wunderposition

Wer weiter wirtschaften will, muss zwangsläufig wachsen. So will es die Marktwirtschaft, die auf Expansion baut.

Dabei schielt die überwiegende Mehrheit auf Zahlen. Seien es Bilanzen, Prozentwerte oder im Falle der Fleischindustrie die Schlachthaken. Nun verkünden Deutschlands oberste Statistiker einen Rückgang der Fleischerzeugung. Zwischen Januar und September wurden weniger Schweine zerlegt.



Bisher war es eher so, dass die Branche immer wieder neue Rekorde erzielte – und das bei stagnierendem Konsum von Fleisch, Fleischwaren und Wurst. Das ist vielen Kritikern aus den Reihen von Verbraucherschützern und Politikern sowohl Widerspruch als auch ein Dorn im Auge. Und das, obwohl sich die Branche mit dem Maschinenbau, den Autobauern sowie den Chemieriesen und der Elektroindustrie zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland entwickelte.



„Eine höhere Wertschöpfung für die Beteiligten der fleischwirtschaftlichen Kette ist bitter nötig, denn alles kostet Geld: mehr Platz im Stall, natürliches, auf eigenen Feldern gewachsenes Futter, das bevorstehende Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration und die damit einhergehende Jungebermast.“ Jörg Schiffeler, afz-Chefredakteur Teilen

Die Fleischwirtschaft jagt dennoch neuen Höchstleistungen nach. Der Import an Schweinen legte deutlich zu. Hier muss analysiert werden, warum die Einfuhr attraktiv ist. Dagegen haben sich die europäischen Warenströme seit dem Russland-Handelsembargo verändert. Die deutschen Exporteure beliefern neue Märkte, vor allem haben sie sich den Zugang zu Asien nachhaltig gesichert. Nicht nur Autos mit dem Prädikat „Made in Germany“ kommen international gut an, sondern immer öfter auch Lebensmittel.Die verringerten Schlachtzahlen sind aber auch eine Reaktion auf die politische Entwicklung in Moskau. Die Schweinebestände lassen sich nicht auf Knopfdruck im Krisenfall senken. Sie müssen allmählich abgebaut werden. Parallel dazu kam es zu Verwerfungen bei den Notierungen, die nicht allein die Landwirte unter Druck setzte. Wer preiswerter einkaufen kann, mag sich sicher über niedrigere Einstandspreise freuen. Doch der Handel justiert schnell nach und lässt den Schlachtern, Zerlegern und Wurstfabrikanten kaum Raum für mehr Wertschöpfung. Und die fleischerhandwerklichen Betriebe setzt das gleichermaßen unter Druck, denn ihre Preisgestaltung wird sich nicht völlig von Supermärkten und Discountern loslösen können.Eine höhere Wertschöpfung für die Beteiligten der fleischwirtschaftlichen Kette ist aber bitter nötig, denn alles kostet Geld: mehr Platz im Stall, natürliches, auf eigenen Feldern gewachsenes Futter, das bevorstehende Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration und die damit einhergehende Jungebermast – um nur einige Beispiele anzuführen.Die Ernährung der Menschen sicherzustellen, ist eine elementare Aufgabe. Deshalb ist es durchaus richtig, Exportmärkte zu bedienen. Und auch im Inland sind viele Bürger auf preiswerte Lebensmittel angewiesen. Dafür ist nicht nur die Organisation der Tafeln ein Beweis. Ein Mengenwachstum scheint in der hochentwickelten Bundesrepublik mit Blick auf den Fleisch- und Wurstkonsum unrealistisch. Potenzial steckt allerdings in Produkten, die eine neue Qualitätsstufe erklimmen – Spezialitäten, für die die Kunden tiefer ins Portemonnaie greifen.Der Spagat zwischen preiswerten und guten Erzeugnissen sowie einem neuen Qualitätsbegriff muss gelingen, um das wirtschaftlich notwendige Wachstum erzielen zu können. Die Margen in Fleischwirtschaft, Fleischerhandwerk und Lebensmittelhandel sind im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen zu klein. Deshalb konzentrieren sich die Märkte weiter. Wer sich nicht deutlich positioniert, läuft Gefahr, wirtschaftlich nicht zu überleben.Der deutsche Sonderweg des Ausstiegs aus der betäubungslosen Ferkelkastration ist in Europa richtungsweisend für den Tierschutz. Doch bei allem gesellschaftlichem und politischen Konsens darüber: Er führt derzeit schon zu Veränderungen von Warenströmen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen deutschen Extrawürsten.