Aroma Zurück zum Fleisch, das nach Fleisch schmeckt

Wir essen gern zartes Fleisch. Aber: Zartheit allein führt nicht auf den Gipfel des Genusses. Eine kulinarische Anleitung zum großen Fleischaroma.

In Spanien und Frankreich steht Kuhfleisch auf den Speisekarten der feinen Restaurants. Das Fleisch dieser Kühe, die viele Jahre Milch gegeben haben und sich zum Ende ihres langen Rinderlebens noch einmal richtig an Getreide sattfressen, ist eine Delikatesse.



Dieses Feinschmecker-Kuhfleisch gibt es immer öfter auch in Deutschland. Es hat einen eigenständigen und intensiven Geruch – mancher Fleischgenießer glaubt ein Milcharoma oder die Weidehaltung zu erschnuppern und zu erschmecken. In jedem Fall gehen Braten oder Steak weder an der Nase noch am Gaumen einfach so vorbei. Das ist kraftvolles Fleischaroma und eine Wucht an Fleischgeschmack.



Allerdings haben wir uns die Intensität des ursprünglichen Fleischgeschmacks über viele Jahre abgewöhnt. Über Jahrzehnte war das schnell gemästete und magere Muskelfleisch angesagt: Schweinerücken oder Hühner- und Putenbrust gehörten zu den Favoriten. Billig und mager war das, gut geschmeckt hat es nur durch reichlich Gewürze.

Suche nach kulinarischen Wurzeln Jetzt wollen viele Feinschmecker zurück zu den kulinarischen Wurzeln; zum Fleisch, das nach Fleisch schmeckt. Sie sagen Nein zum Hähnchen, das nach 30 Tagen Mast geschlachtet wird und kaufen zum dreifachen Kilopreis ein französisches Freilandhähnchen, das rund zwei- bis dreimal so lange gemästet wurde.



Ein solches Huhn wiegt rund zwei Kilo, es hat verschiedene Muskelfleischfarben, festes Fleisch, stabile Knochen und mehr Fett. Und: Es bietet ein Genusserlebnis vor der Zubereitung. Einfach mal hineinriechen! Das riecht nach Hähnchen und nicht wie bei den Turbomast-Hühnern nach überhaupt nichts. Eine solche Hühnerkeule hat Biss; ihr Fleisch kann man nicht auf der Zunge zerdrücken.



Zartheit nimmt mit Tieralter ab Bei fast allen Tierarten können wir einen kulinarischen Zusammenhang erkennen: Mit dem Alter des Tiers nehmen das Fleischaroma und der arttypische Eigengeschmack des Fleischs zu, die Zartheit hingegen nimmt ab. Die gewünschte Zartheit kann dann über eine längere Reifung wieder ein Stück weit vom Fleischer erarbeitet werden.



Wer dieses unverfälschte Genusserlebnis von intensivem Fleischeigengeschmack erleben will, wird also mit dem Fleisch eines ausgereiften Ochsen glücklicher sein als mit dem viel zarteren eines Jungrindes. Gleiches gilt für das Kalb: Das Fleisch von einem etwa acht Monate alten Kalb, das schon Gras gefressen hat und daher rötliches Fleisch hat, bietet geschmacklich mehr als das hellrosa Fleisch der ganz jungen Milchkälber.



Diesen Zusammenhang von Alter und Geschmacksintensität kennen wir vom Wein: Der junge Wein ist gefällig, zieht aber meist flüchtig am Gaumen vorbei. Der ältere Wein kommt mit Substanz und verbleibt mit einem langen Nachklang.

Beim Fleisch müssen zur Erlangung derlei Gipfelerlebnisse der Bauer und der Fleischer ihr Bestes geben. Dem Landwirt obliegen Haltung und Fütterung. Die Wünsche von Tierschützern und Fleisch-Feinschmeckern stimmen da voll und ganz überein: Freilandhaltung oder bäuerliche Auslaufhaltung schaffen – kulinarisch wie ethisch – das bessere Fleisch als die Enge der Stallhaltung. Eine etwas längere Mast fördert zusätzlich das Fleischaroma.



Beim Schwein bringt jeder Monat zusätzliche Mastdauer mehr Fett und mehr Fleischgeschmack. Gerade wenn Schweinefleisch für die Trockenreifung (ähnlich wie Dry Aged Beef) geeignet sein soll, muss das Schwein ausgemästet, also etwas älter und etwas fetter sein. Dass diese hochwertige Weiterbearbeitung beim Fleischer von vornherein eine artgerechte Haltung und hochwertige Fütterung verlangt, ist vielen Fleisch-Gourmets willkommen. Foto: jus Schweinekotelett



