Buchtipp Diese Nachzügler sind immer willkommen

In ihrem neuen Plattenbuch macht Astrid Schmitt verlockende Vorschläge für die letzte Station am Büfett.

Den Desserts widmet Astrid Schmitt in ihrem jüngsten Plattenbuch die letzten 50 Seiten. Ob zum Auslöffeln oder Abbeißen, cremig oder fruchtig: Die Auswahl reicht von einfachen und schnellen Sachen bis zur aufwendig zubereiteten Nachspeise, die nach den Käseplatten die letzte Station am Büfett bilden.



Und weil der abschließende Eindruck am längsten am Gaumen und in der Erinnerung haften bleibt, plädiert die Catering-Expertin für Kreationen, die das Prädikat „selbstgemacht“ tragen. Fertigprodukte kommen bei ihr auch zum Einsatz, aber nur sehr sparsam als dekorative Elemente wie Schokoladenstäbchen oder Pralinen, keinesfalls bei den Basis-Erzeugnissen.

Foto: dfv Neues Fachbuch der dfv Mediengruppe: Moderne Platten & Häppchen

Im letzten Themenblock gibt sie wie in allen vorherigen Kapiteln zu jedem Vorschlag genaue Anweisungen zu sämtlichen Arbeitsschritten, was die Beschreibungen zwar verlängert, dafür die Rezeptur gelingsicher macht, wodurch sich auch Einsteiger an Brownies, die Campari-Orangen-Terrine oder das vegane Schoko-Mousse heranwagen können. Hilfreich sind sowohl die Angaben bei den Zusammensetzungen, die sich auf den Vorlauf, den Schwierigkeitsgrad und damit den Zeitaufwand beziehen, als auch die mit einem Ausrufezeichen versehene Rubrik mit der Warnung vor allergenen Zutaten oder Alkohol.Fast zu jeder Empfehlung hat die Autorin einen Tipp parat. Mal geht es um Abwandlungen der Grundmasse oder um Raffinessen bei Zubereitung und Verzierung oder nützliche Hinweise zu Lagerfähigkeit und Transport. Eine ganze Reihe der Desserts richtet sie in Gläsern, Tassen, auf Löffeln oder als Törtchen sowie portionsgerecht aufgeschnittenen Häppchen an und bedient damit den vorherrschenden Fingerfood-Trend. Eine solche Präsentationsform ist zwar wegen der Mehrarbeit teurer, aber auch wesentlich imposanter.Info & Bestellung: dfv Matthaes Verlag