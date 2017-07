EU-Schlachtrindermärkte Notierungen für Jungbullen fallen

Foto: jus Jungbullen in Weidehaltung in La Loge-aux-Chèvres.

Die Durchschnittsnotierungen für Schlachtrinder an den repräsentativen Märkten der Europäischen Union haben sich in der Woche zum 25. Juni je nach Qualität in unterschiedliche Richtungen entwickelt.

Jungbullen der Handelsklasse R3 wurden im EU-Schnitt 1,82 Euro oder 0,5 Prozent günstiger abgerechnet als in der Vorwoche, und zwa