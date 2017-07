EU-Schlachtschweinemärkte Börsen im Ferienmodus

Foto: uk

Themenseiten zu diesem Artikel: Schlachtschweinepreis Notierung

Die Schlachtschweinepreise in Deutschland und in der Europäischen Union haben sich in der Marktwoche 26/27 kaum verändert; lediglich in südlichen Mitgliedstaaten erlösten die Landwirte etwas mehr Geld.

In Deutschland blieb die Notierung der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) am 28. Juni die fünfte Woche in Fo