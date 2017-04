EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen im Höhenrausch

Foto: Thomas Fedra Der frühe Start der Grill- und Spargelsaison sorgen für zusätzliche Absatzimpulse am Schlachtschweinemarkt.

Schlachtschweineangebot in der EU reicht oft für den Bedarf nicht aus - Notierungen in den Mitgliedstaaten steigen merklich an - Rege Nachfrage für Schweinefleisch am Binnen- und Weltmarkt - Lagerbestände in der Gemeinschaft unter Vorjahresniveau - VEZG-Preis überspringt die Marke von 1,70 Eur.

Die Schweinemäster in Deutschland und in anderen Staaten der Europäischen Union konnten sich in der ersten vollen Aprilwoche über weite