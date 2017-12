EU-Schlachtschweinemärkte Preise weiter stabil

Foto: jus Frisch geschlachtete Schweine.

Themenseiten zu diesem Artikel: Fleischmarkt Schweinemarkt Vion

Das Weihnachtsgeschäft sorgt Mitte Dezember europaweit für lebhafte Umsätze am Schweinemarkt. Das gilt für die Vermarktung lebender Tiere ebenso wie für den Fleischhandel.

In Deutschland und in anderen Ländern der Europäischen Union trifft dabei ein saisonal umfangreiches Angebot an Schlachtschweinen auf eine r