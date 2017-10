EU-Schlachtschweinemärkte Talfahrt der Notierungen gestoppt

Foto: Kzenon / fotolia.com Zerlegen einer Schweinehälfte.

In Deutschland und anderen EU-Ländern stabilisieren sich die Preise für Schlachtschweine - VEZG-Preis bleibt mit 1,50 Euro unverändert - Überhänge am Lebendmarkt bauen sich ab - Etwas mehr Absatz am Fleischmarkt - Stabile Notierungen auch in Österreich und Dänemark - Preise in Spanien und Italien bleiben unter Druck.

Am deutschen Schlachtschweinemarkt und in angrenzenden Staaten der Europäischen Union ist der Verfall der Erzeugerpreise vorerst zum Stillstand g