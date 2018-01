EU-Schlachtschweinemärkte Überangebot belastet Handel

Foto: si Überangebot belastet Schweinemarkt.

Hohes Aufkommen an Schlachtschweinen zu Jahresbeginn - Überhänge noch nicht abgebaut - VEZG-Notierung sinkt um drei Cent auf 1,34 Euro - Mehrere Schlachter akzeptieren diesen Preis nicht - Marktbeobachter melden Hauspreise von 1,30 Euro - Schwache Nachfrage am Fleischmarkt - Nachgebende Schlachtschweinenotierungen auch in anderen EU-Ländern.

Mitte Januar ist der über den Jahreswechsel entstandene Überhang am deutschen Schlachtschweinemarkt immer noch nicht abgebaut. Gleichzeitig