Fleischerzeugung Nordamerika rüstet auf

Foto: JFL Photography / fotolia.com Blick auf das Monument Valley am U.S. Highway 163.

Themenseiten zu diesem Artikel: USA Kanada Schweinebestand USDA Fleischerzeugung Freihandelsabkommen

Schweinebestände in den USA und Kanada wachsen weiter an - Fleischproduzenten erweitern Kapazitäten und nehmen neue Werke in Betrieb - Schweinefleischerzeugung jenseits des Atlantiks auf Rekordniveau zu erwarten - Exporte werden internationalen Wettbewerbsdruck verstärken - Preise bereits deutlich gesunken.

Während für die Schweinefleischerzeugung in der Europäischen Union im laufenden Jahr ein leichter Rückgang erwartet wird, stocken