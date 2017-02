Lebendpreise in Bayern Notierungen für Schweine und Bullen

Foto: jus

Themenseiten zu diesem Artikel: Lebendpreis Notierung

Im Freistaat hängen die Preise für Schlachtschweine fest - Jungbullen lassen sich mit leichten Abschlägen verkaufen.

An den bayerischen Schlachtschweinemärkten stehen die Notierungen aktuell still. In der laufenden Marktwoche 8/9 (23. Februar bis 1. März 20