Regionale Rezepte Weihnachten mit Aachener Leberwurst

In Aachen, der Grenzstadt zu Holland und Belgien waren Handel und Wandel, Kulinarisches und Solides immer schon Attribute, die das städtische Leben prägten. Gleichzeitig ist hier der europäische Gedanke lebendig, der einige fleischertypische Ausprägungen zeigt. Einen nicht unerheblichen Anteil daran haben die Fleischer der ehemaligen Stadt-Innung.



Das Bemühen um Anerkennung ihrer Spezialitäten innerhalb der Stadtmauern trägt Früchte. Denn inzwischen wurden die berühmtesten Wurstspezialitäten der Kaiser-Stadt Karls des Großen mit dem Titel der geschützten geografischen Angabe geadelt. Neben der „Puttes“ genannten Aachener Blutwurst, die das ganze Jahr über in den Kühltheken der Fleischer-Fachgeschäfte zu finden ist, zählt die Weihnachtsleberwurst als Saison-Delikatesse dazu.

Ausschließlich in der Kategorie „Spitzenqualität“

Foto: rh Die erste Würzmischung wird zur frischen Leber im Kutter beigefügt. Naturgewürze gehören zur traditionellen Rezeptur.

Foto: rh Abschmecken ist Chefsache: Jörg Walldorf weiß, dass die ganz persönliche Note eine gut trainierte Sensorik verlangt. Erfahrungswerte spielen eine große Rolle.

„Unsere Wurstspezialitäten spiegeln Tradition und kulinarisches Geschichtsbewusstsein wider“, findet auch Jörg Walldorf. Der Fleischermeister steht damit nicht allein. Denn die Aachener Wurstsorten „Puttes“ (einfache Blutwurst) und Weihnachtsleberwurst lassen sich auf Rezepturen zurückführen, die seit rund 200 Jahren von den Fleischern an die jeweils nächste Generation weitergegeben werden.Die Weihnachtsleberwurst ist auch technologisch ein Produkt, das ausschließlich in der Kategorie „Spitzenqualität“ auf den Markt kommt. Neben den Zutaten frische Leber, kerniges Schweinefleisch und Salz sind es die Gewürze, die dem Produkt immer wieder eine ganz individuelle Note verleihen, deren Zusammensetzung als Familiengeheimnis behandelt und auch heute noch fast immer mündlich vom Vater an den Sohn weitergegeben wird.Die Erfindung der Kühlmaschinen hätte zwar seit langem eine Herstellung über das ganze Jahre erlaubt, doch das ist aus mehreren Gründen gar nicht gewollt. Der Status einer echten Spezialität geht nach Ansicht der Aachener immer mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit und der Verknüpfung an einen kulinarischen Anlass einher.Ebenfalls immer wieder gleich ist der Grund für die besondere Konsistenz der Weihnachtsleberwurst. Diese ist auf den gut bemessenen Schuss frischer Sahne zurückzuführen, der dieser Delikatesse Cremigkeit verleiht und den eingesetzten Gewürzen noch stärker zur Wirkung verhilft.„Die weihnachtliche Note erhält dabei eine Plattform, auf der sie sich zwischen Zunge und Gaumen Geltung verschafft“, erklärt Jörg Walldorf. Den Kunden braucht er diese Eigenschaft nicht so detailliert zu erklären.„Kleine Kostproben während der Saison zwischen Oktober und Ende Januar beantworten die Fragen nach dem Geschmack am besten.“ Die Vielfalt, die er in der kalten Jahreszeit in die Kühltheke dekoriert, macht den Reiz aus und vermittelt der Kundschaft immer Lust, die angebotenen Varianten zu verkosten.