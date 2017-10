Schlachtschweinemärkte EU-Notierungen im Sinkflug

Zunehmendes Schlachtschweine- und Fleischangebot sorgt europaweit für Marktdruck - Der Absatz von Schweinefleisch läuft in der EU und in Drittländern eher schleppend - VEZG-Preis in Deutschland sinkt um vier Cent - Bodenbildung könnte laut ISN erreicht sein - Starke Notierungsabschläge auch in anderen EU-Ländern.

In nahezu allen Ländern der Europäischen Union steht der Schweinemarkt derzeit unter Druck. Ein saisonal steigendes Angebot an Schlachtschwe