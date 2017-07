Schlachtvieh- und Fleischmärkte Angebot an Schweinen nimmt ab

Foto: jus Schweinehälften nach der Schlachtung.

Auch wenn der stockende Fleischabsatz noch immer einige Märkte belastet, entwickeln sich die Preise für Schlachttiere doch zumeist mindestens stabil. Hier machen sich nicht zuletzt die überschaubaren Angebotsmengen bemerkbar, die die Nachfrage häufig nur knapp decken.

Von Dr. Tim Koch Angebot an Schlachtschweinen nimmt abDas Angebot an schlachtreifen Schweinen fällt auch in der laufenden Woche eher klein aus