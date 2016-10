Schweinemärkte Schlachtbetriebe drücken den Preis

Foto: rh Schweinehälften im Gelsenkirchener Schlachthof.

Themenseiten zu diesem Artikel: Schweinemarkt Schlachttag Notierung Schlachtschweinenotierung

Die führenden Schlachtbetriebe in Deutschland haben im Vorfeld der jüngsten Schlachtschweinenotierung mächtig Preisdruck ausgeübt und damit eine Wende am Schweinemarkt bewirkt, die auch in anderen Ländern der EU zu spüren war.

Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) nahm ihre Leitnotierung am vergangenen Mittwoch (28.9.) um 6 Cent/kg