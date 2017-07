Burger im Trend Otto siegt bei Challenge

Der Online-Dienst LunchNow hatte zur Burger Challenge aufgerufen: 14 Tage lang konnten Hamburgs Bürger in über 30 teilnehmenden Restaurants ihren Lieblings-Burger wählen. Mehr als 1.000 Teilnehmer machten mit bei der Suche nach dem Best Burger in Town. Am Ende hatte der Mr. T Burger von Otto’s Burger im knappen Rennen die Nase vorn.