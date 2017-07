Fleischspezialitäten Feine Zuschnitte aus zartem Lammrücken

Herzhaft: Steak in Herzform. Zu den relativ unbekannten Zuschnitten zählt das Valentine-Steak. Es wird aus dem Karree zugeschnitten. Hierfür trennt man die Knochen vom Karree ab, indem man das Fleisch am äußeren Rippenbogen entlang direkt unterhalb des Muskelansatzes von Rippen und Rückgrat ablöst. Hierfür sollte man auf jeden Fall ein Messer mit unflexibler Klinge benutzen, um den Schnitt sauber zu führen und den Fleischmuskel, nicht zu verletzen. Der Zuschnitt wird fein getrimmt und sauber an den Rändern zurechtgeschnitten. Mit der Fleischseite nach unten und dem Fettdeckel nach oben wird der Zuschnitt sauber circa alle 4 cm durchgeschnitten, so dass man den Cut in etwa drei bis vier Teile zerlegt. Diese Teile jeweils nochmals mittig, diesmal aber nur zu etwa drei Vierteln durchschneiden. Dann den Zuschnitt nach außen aufklappen – so ergibt sich die Herzform. Valentine-Steaks eignen sich hervorragend zum kurz Anbraten, können aber auch gegrillt oder im Ofen gegart werden. (Bild: Welsh Lamb)