Frischewelten Leidenschaft für gutes Fleisch

Im neuen Meat Market in Hamburg Hoheluft zelebrieren die Betreiber ihre Leidenschaft zu gutem Fleisch.

Von Silke Liebig-Braunholz



Wenn Oliver Winter und Georg Sostmann über ihre Leidenschaft sprechen, dreht sich alles um Fleisch. Die beiden Geschäftspartner sind Feinschmecker und haben vor zwei Monaten den Meat Market in der Hoheluftchaussee 30 eröffnet. Hier gibt es nicht nur die Edelteile vom Tier, sondern zum Beispiel auch Briskets und vieles mehr. Im Geschäft nebenan backt Promi-Bäcker Jochen Gaues seine Brote, die auch im Meat Market angeboten werden. Für den Gourmet eine Oase des Genusses.



Das Konzept des neuen Meat Market ist in seiner Konsequenz einmalig: Das Zusammenspiel von Marktzone und Restaurant, in dem das vakuumverpackte Premium-Fleisch zum Kauf sowie sofortigem Verzehr angeboten wird, und die mittels eines QR-Scanners angebotene Rückverfolgbarkeit der einzelnen Fleischstücke bieten Transparenz und ein völlig neues Fleischerlebnis.

Tiere sind kein Sonderangebot „Wenn schon Fleisch, dann richtig“, sagt Georg Sostmann, der alles andere wie die Salate oder Desserts auf der Speisekarte als minimalistisch bezeichnet. „Wir wollen hier alles über jedes einzelne Fleischstück erzählen, unsere Kunden und Gäste mit unserer Leidenschaft begeistern“, sagt er. Zu dieser zähle in erster Linie der Respekt vor dem Tier. „Wenn schon Fleisch, dann richtig.“ Georg Sostmann Teilen



Sostmann und Winter bieten im Meat Market ausschließlich Fleisch von Tieren, die maximal natürlich aufgewachsen und gefüttert sowie erst im idealen Schlachtalter in einem ethisch-moralisch unbedenklichen Verfahren geschlachtet worden sind.„Je besser das Tier behandelt wurde, umso besser schmeckt das Fleisch", betont Oliver Winter, der mit seinem Partner viele Farmen in den USA, Uruguay, Schottland, Australien, Irland, Frankreich und Deutschland besucht hat. Nach ihren selbst auferlegten strengen Kriterien wurden die Partner schließlich ausgewählt.