Konsumverhalten Die Lust auf Fleisch lässt nach

Der Appetit der Bundesbürger auf Fleisch nahm in den vergangenen 20 Jahren leicht ab.

Von einem rasanten Rückgang des Fleischkonsums in den letzten 20 Jahren berichtete zuletzt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Den Deutschen schmeckt es nach wie vor. Die Portionen werden allerdings kleiner. Heute stellen wir klar: Am 18. April meldete fleischwirtschaft.de unter Berufung auf die Bonner Behörde, dass sich der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in den letzten 20 Jahren um acht Kilogramm deutlich reduziert habe.Ein Blick in das Statistische Jahrbuch des Bundesernährungsministeriums zeigt allerdings eine weit weniger dramatische Entwicklung. Demnach sank der Fleischverzehr lediglich von 61,3 kg im Jahr 1996 auf aktuell knapp 60 kg. Die BLE war von 68 kg im Jahr 1996 ausgegangen.