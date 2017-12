Die Frage der Woche Öffnen Sie an Heiligabend?

Viele Lebensmittelmärkte bleiben am 24. Dezember geschlossen. Planen Sie Ihre Fleischer-Fachgeschäft zu öffnen?

Es ist eher selten, dass sich Händler Umsatz durch die Lappen gehen lassen. Doch am Heiligabend ziehen manche Lebensmittelgrößen die Grenze. Das Discount-Duo Aldi Nord und Süd öffnet die Filialen bundesweit am 24. Dezember nicht. Da dieses Jahr das Weihnachtsfest auf einen Sonntag fällt, erlauben die geltenden gesetzlichen Regelungen zu verkaufsoffenen Sonntagen die Ladenöffnung. Auch die Regiebetriebe von Rewe und der Discounttochter Penny haben an Heiligabend geschlossen. Auch der Onlinehändler Amazon liefert an Heiligabend keine Lebensmittel aus. Das Saarland änderte sogar ein Gesetz, damit sich die Beschäftigten auf einen freien vierten Advent freuen können.