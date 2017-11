Ferkelkastration Endlich anpacken statt Fristen verlängern

Auf dem zwölften Deutschen Fleisch Kongress diskutierten am Montag dieser Woche Vertreter der Land- und Fleischwirtschaft miteinander. Das Wohl der Tiere ist dabei allen Protagonisten eine Herzensangelegenheit, die aber letztlich bezahlt werden muss. Streitpunkt bleibt das Vorpreschen der Bundesrepublik.



Die Mitgliedsländer der Europäischen Union hatten sich auf einen Ausstieg aus der Kastration ohne Schmerzausschaltung verständigt. Dennoch preschte die Bundesregierung vor – mit den bekannten Folgen in rund einem Jahr. Das stellt die Branche vor Probleme, die endlich angepackt werden müssen. Die Unternehmen in der Kette der Fleischwirtschaft, von der Erzeugung über die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung, haben es selbst in der Hand.



Das Tierwohl und die Unversehrtheit der Geschöpfe gehören zu den obersten Prinzipien der jüngeren Geschichte. Der vollständige Verzicht auf die Ferkelkastration wurde bereits 2008 mit der Düsseldorfer Erklärung lautstark kundgetan. Bauernverband (DBV), Verband der Fleischwirtschaft (VDF) und Handel vereinbarten für eine Übergangszeit den Einsatz von Schmerzmitteln. Seither ringt die Branche um den Königsweg zwischen Schmerzausschaltung beim Kastrieren und Jungebermast. Überrascht sein kann also niemand.



2010 diskutierten Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik mit Ministerialdirektor Bernhard Kühnle aus dem damaligen BMELV – der Verbraucherschutz war im Landwirtschaftsministerium angesiedelt – über Initiativen und Alternativen im Spannungsfeld Jungebermast und Ferkelkastration mit dem Ziel einen gespaltenen Markt um jeden Preis zu verhindern. DBV-Geschäftsführer Roger Fechler warnte eindringlich vor der größten Herausforderung für die Ferkelerzeuger.

Foto: Thomas Fedra Diskutierten über die Alternativen Ebermast, Immunokastration, Betäubung sowie den „Vierten Weg“ (von links): Moderator Dirk Lenders, Albert Hortmann-Scholten (VEZG), Dr. Hermann-Josef Nienhoff (QS), Dr. Heinz Schweer (Vion) sowie Rudolf Bühler (BESH) und Moderatorin Renate Kühlcke.

„Es geht um die Unversehrtheit der Tiere. Das trifft übrigens auch auf das Kupieren von Schwänzen sowie auf das Kürzen von Schnäbeln zu. “ Jörg Schiffeler, afz-Chefredakteur Teilen

Auf unserem Frankfurter Fleischkongress standen auf dem Podium zwar andere Branchenvertreter, der Tenor erinnerte mich dennoch stark an die Bekundungen von damals. Es muss jetzt vorangehen, damit die Ferkelerzeugung auch in Deutschland eine Zukunft hat und die Tiere nicht unnötig durch Europa transportiert werden müssen. Ebenso brauchen große Schweinemastbetriebe wie auch bäuerliche kleine Strukturen Gewissheit, damit sie unternehmerisch planen können. Zerleger und Verarbeiter sowie das Fleischerhandwerk sind auf eine verlässliche Lieferung des wertvollen Rohstoffs Schweinefleisch angewiesen.Wer jetzt auf eine Fristverlängerung aus dem Ausstieg der betäubungslosen Ferkelkastration setzt, blendet einerseits aus, dass mit einer geschäftsführenden Bundesregierung weniger als zuvor zu handeln ist. Andererseits offenbart diese Vorgehensweise, dass viele Akteure noch nicht begriffen haben, was die Politik eigentlich mit dem Beschluss wollte: Es geht um die Unversehrtheit der Tiere. Das trifft übrigens auch auf das Kupieren von Schwänzen sowie auf das Kürzen von Schnäbeln zu. Genau um diesen Kern geht es – und das ziemlich parteiübergreifend.Was der Ausstieg bedeutet, ist viel zu wenig mit Verbrauchern und Tierschützern diskutiert worden. Und ja, es ist richtig, dass uns der deutsche Weg Verzerrungen im europaweiten Wettbewerb bringen wird. Vielleicht ermöglicht uns die deutsche Vorreiterrolle aber auch neue Geschäfte. Wir können profitieren, weil wir bereits gerüstet sind. Darauf sollten wir uns konzentrieren.Das bedeutet aber auch, dass endlich in der Öffentlichkeit informiert werden muss, welche vier Wege zwischen Ebermast und Ferkelkastration möglich sind. Gerade weil die Themen Ebergeruch, chirurgischer Eingriff oder Impfakt Skandaliesierungspotenziale bieten – wie auf dem Branchenkongress immer wieder zu vernehmen war – darf es an Kommunikation nicht fehlen.