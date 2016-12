Geflügelpest Alle Jahre wieder kommt der Vogelzug

Polen ist mit Abstand wichtigstes Erzeugungsland in der EU. Frankreich und England haben ebenfalls eine bedeutende Produktion. Deutschland liegt mit etwa 1,5 Mio. t im Mittelfeld. Ungarn, das zu sozialistischen Zeiten eine bedeutende Position inne hat, spielt heute im EU-Ranking eine untergeordnete Rolle.



Dieser positive Trend könnte einen herben Dämpfer abbekommen, denn aktuell hält die Vogelgrippe bundesweit wieder einmal die Geflügelbranche in Atem. Wissenschaftler warnen in ihrer Risikoanalyse vor einem hohen Eintragsrisiko des Virus in Nutztierbestände. Besonders gefährlich sind Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel bei Haltungen in der Nähe von Wasservogelrast- und Wildvogelsammelplätzen, einschließlich Ackerflächen, auf denen sich Wildvögel sammeln, so die aktuelle Einschätzung der Experten des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI).



Hintergrund für diese Einschätzung ist die Beobachtung, dass die Übertragung in Deutschland bisher überwiegend über Wasservögel erfolgte. Die größte Gefahr bieten laut Wissenschaftlern die symptomlos infizierten Vögel und solche, die sich in der Inkubationszeit befinden. Deshalb gilt in Deutschland bereits in vielen Bundesländern die Stallpflicht für Nutzgeflügel.



(Bild: fl) Mehr zum Thema Vogelgrippe Noch keine Entwarnung bei Geflügelpest

Der H5N8-Erreger ist vermutlich von Zugvögeln aus Russland nach Mitteleuropa getragen worden. Da ein ähnlicher Erreger im Sommer 2016 bei Wildvögeln in Osteuropa nachgewiesen wurde, kann man davon ausgehen, dass das aktuell auftretende Virus von dort nach Westen gelangt ist. Deshalb ist die Einstallung von Hausgeflügel die einzige Möglichkeit, den Kontakt zu Wildgeflügel und damit eine potenzielle Infektion zu unterbinden.Die deutschen Behörden setzen weiter auf ein koordiniertes Vorgehen. Ressortchef Christian Schmidt hat bereits einen zentralen Krisenstab eingerichtet. An die Verbraucher gewandt sah er bisher keine Engpässe bei Weihnachtsgänsen, da der Großteil ja bereits geschlachtet sei. Diese Sicht blendet aber die Situation um das Frischgeflügel aus und scheint mehr Verbraucherbeschwichtigung zu sein.Die aktuelle Situation ähnelt stark der Lage von 2006, als der Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N1 in Deutschland grassierte. Als Folge dessen hatte es einen deutlichen Einbruch beim Geflügel gegeben. Es gibt aber einen großen Unterschied: Anders als für H5N1 vor zehn Jahren sind für den aktuell auftretenden H5N8 keine Übertragungen auf den Menschen bekannt. Das ist sicher eine gute Nachricht, darf uns aber nicht zur Nachlässigkeit verleiten. Denn weitere Verbreitung des Erregers verunsichert die Verbraucher und könnte zu einem Stopp der bisher positiven Entwicklung im Geflügelsektor führen.