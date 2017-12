Afrikanische Schweinepest Intensivere Bejagung soll ASP stoppen

Foto: Jürgen Treiber / pixelio.de Frischling

In Polen sind in der vergangenen Woche weitere verendete Wildschweine mit dem Erreger der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in der Region Warschau gefunden worden.

Zudem gab es neue Fälle in der Ukraine und der größte russische Schweinefleischproduzent Miratorg meldete einen ASP-Ausbruch in einem