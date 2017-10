Anuga Fleisch bleibt ein zentrales Produkt

Mit über 900 Anbietern aus 50 Ländern stellt die Anuga Meat, eine der zehn Fachmessen unter dem Dach der Anuga, ein neues Rekordergebnis auf.

Umfassende Präsenz der Hersteller Zu den Top-Ausstellern in der Anuga Meat zählen Argal, Agrosuper, Bell, Beretta, Citterio, Danish Crown, ElPozo, Heidemark, Inalca, Miratorg, MHP, NH Foods, OSI, Pini Italia, Plukon, Sauels, Steinhaus, Tönnies, VanDrie, Vion, Westfleisch, Wiesenhof und Wiltmann. Neu dabei ist die französische Groupe Bigard. Zu den zahlreichen kleineren und mittleren Unternehmen der Fleischbranche zählt auch der diesjährige Gewinner des deutschen Gründerpreises, Grillido. Foto: Kölnmesse GmbH Die Anuga bietet 10 Fachmessen unter einem Dach.

(Bild: Koelnmesse) Mehr zum Thema Anuga Kulinarische Vielfalt ist gefragt



Für die internationale Fleischwirtschaft spielt der Export nach wie vor eine große Seite Rolle. Da die Nachfrage nach Fleischprodukten weltweit steigt, verlagern sich die Abnehmermärkte für EU-Produzenten zunehmen in Wachstumsregionen wie Asien und Nord- und Südamerika. Fleischprodukte speziell aus Nord- und Südamerika werden ebenfalls weltweit geliefert, auch nach Europa. Die Konkurrenz der Erzeuger ist dementsprechend groß. Auch innerhalb der EU konkurrieren die Erzeuger um Marktanteile. Zu den Top-Ausstellern in der Anuga Meat zählen Argal, Agrosuper, Bell, Beretta, Citterio, Danish Crown, ElPozo, Heidemark, Inalca, Miratorg, MHP, NH Foods, OSI, Pini Italia, Plukon, Sauels, Steinhaus, Tönnies, VanDrie, Vion, Westfleisch, Wiesenhof und Wiltmann. Neu dabei ist die französische Groupe Bigard. Zu den zahlreichen kleineren und mittleren Unternehmen der Fleischbranche zählt auch der diesjährige Gewinner des deutschen Gründerpreises, Grillido.Zu Zu den Gruppenbeteiligungen, die sich in der Anuga Meat präsentieren, gehören Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Paraguay, Spanien, Türkei, Uruguay und USA. Kleinere Gruppenbeteiligungen aus Kanada, Japan und Südafrika sowie Einzelaussteller aus Neuseeland und Indien runden das internationale Spektrum ab.Die Anuga Meat belegt die Hallen 5, 6 und 9 des Kölner Messegeländes. Mit ihren Untersegmenten Wurstwaren (Halle 5.2 und 6), Rotfleisch (Halle 6 und 9) sowie Geflügel (Halle 9) bietet sie den Facheinkäufern eine hervorragende Orientierung, getreu dem Motto „Der gesamte Weltmarkt an einem Ort, zu einer Zeit, unter einem Dach!“Für die internationale Fleischwirtschaft spielt der Export nach wie vor eine große Seite Rolle. Da die Nachfrage nach Fleischprodukten weltweit steigt, verlagern sich die Abnehmermärkte für EU-Produzenten zunehmen in Wachstumsregionen wie Asien und Nord- und Südamerika. Fleischprodukte speziell aus Nord- und Südamerika werden ebenfalls weltweit geliefert, auch nach Europa. Die Konkurrenz der Erzeuger ist dementsprechend groß. Auch innerhalb der EU konkurrieren die Erzeuger um Marktanteile.

Vielfältige Branchenthemen Gleichzeitig werden Verbraucheranliegen wie Rückverfolgbarkeit, Gesundheit der Tiere, Tierwohl sowie Qualität für den Verbraucher immer wichtiger und werden von den Herstellern in ihrer Angebotsgestaltung entsprechend berücksichtigt. Auch vegetarische oder sogar vegane Fleischersatzprodukte liegen in einigen Märkten im Trend und werden von den Produzenten im Rahmen ihrer Messepräsenz gezeigt.



Bei den Absatzkanälen spielt der Außer-Haus-Markt neben den Abnehmern aus dem Handel eine zunehmende Rolle. Viele Hersteller aus dem Fleischwarensegment (Würste und Fleischwaren) profilieren sich mit Spezialitäten ihrer Regionen. Vor allem Wurst- und Schinkenspezialitäten aus Europa erfreuen sich großer Beliebtheit, zunehmend auch in Asien wie z.B. in Hongkong, Japan und Korea. Foto: Koelnmesse Probierhäppchen geben potenziellen Kunden den besten Beweis für Qualität. Gleichzeitig werden Verbraucheranliegen wie Rückverfolgbarkeit, Gesundheit der Tiere, Tierwohl sowie Qualität für den Verbraucher immer wichtiger und werden von den Herstellern in ihrer Angebotsgestaltung entsprechend berücksichtigt. Auch vegetarische oder sogar vegane Fleischersatzprodukte liegen in einigen Märkten im Trend und werden von den Produzenten im Rahmen ihrer Messepräsenz gezeigt.Bei den Absatzkanälen spielt der Außer-Haus-Markt neben den Abnehmern aus dem Handel eine zunehmende Rolle. Viele Hersteller aus dem Fleischwarensegment (Würste und Fleischwaren) profilieren sich mit Spezialitäten ihrer Regionen. Vor allem Wurst- und Schinkenspezialitäten aus Europa erfreuen sich großer Beliebtheit, zunehmend auch in Asien wie z.B. in Hongkong, Japan und Korea.Wie groß die Vielfalt der zur Anuga präsentierten Fleischwaren ist, zeigt ein Blick in die Neuheitendatenbank auf der Anuga-Website. Die Angebotsbandbreite reicht von Gourmetfleisch über regionale Schinken- und Salamivariationen zu Beef Jerky, Fitnesswürsten, Wurst-Snacks ToGo sowie auf Fleisch basierende Fertiggerichte. Auch Gewürze, Kräuter und Saucen, die Fleischgerichten originelle und originale Geschmacksvariationen verleihen, gehören zum Angebot der Anuga Meat oder sind in einer der anderen Fachmessen der Anuga zu finden.

Erneut präsentieren sich Top-Player, kleinere und mittelständische Unternehmen Seite an Seite. In drei Messehallen belegt die Anuga Meat eine Bruttoausstellungsfläche von 55.000 m² und ist damit nach der Anuga Fine Food die zweitgrößte Fachmesse der Anuga.Die Anuga Meat stellt mit ihrem internationalen Angebot die umfassendste Bandbreite der Fleischproduktion in ihren verschiedenen Verarbeitungsstufen dar. Die Angebotspalette reicht von unverarbeiteten Fleischwaren über Fleischzubereitungen und Convenienceprodukte bis hin zu feinen Wurst- und Schinkenwaren und regionalen Spezialitäten. Weltweit gibt es keine vergleichbare Leistungsschau der Fleischwirtschaft.