Anuga Kulinarische Vielfalt ist gefragt

Zehn Fachmessen unter einem Dach

Foto: Kölnmesse GmbH Die Anuga bietet 10 Fachmessen unter einem Dach.

Mit ihrem Konzept „Zehn Fachmessen unter einem Dach“ ermöglicht die Anuga eine klare thematischen Zuordnungen und Orientierung der Aussteller. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige konzeptionelle Anpassungen, die das Angebot weiter strukturieren und verdichten. So erhalten Kaffee, Tee & Co. erstmals einen eigenständigen Auftritt unter dem Fachmessenamen „Anuga Hot Beverages“. Bisher waren die Heißgetränke gemeinsam mit Brot und Backwaren in einer Fachmesse abgebildet.Auch das Thema „Kulinarik“ wird auf der Anuga neu definiert. Dafür bündelt die Fachmesse „Anuga Culinary Concepts“ Kochkunst, Technik, Ausstattung und gastronomische Konzepte.Hier finden auch wie in den Vorjahren die Finalentscheidungen der beiden etablierten Profi-Wettbewerbe „Koch des Jahres“ und „Patissier des Jahres“ statt. Kunden aus dem Außer-Haus-Markt haben hier zahlreiche Anlaufstellen, die Information, Entertainment und Kontakt zu den Stars der Kochszene bieten.Ein Überblick über die Bereiche:– Die Fachmesse für Feinkost, Gourmet und Grundnahrungsmittel– Die Fachmesse für Tiefkühlkost und Eiscremeerzeugnisse– Die Fachmesse für Fleisch, Wurst, Wild und Geflügel– Die Fachmesse für Frische Convenience, Frische Feinkost, Fisch, Obst & GemüseDas Trendsetter-Segment, das auf der Anuga seinen festen Platz hat, spricht vor allem Kunden mit wenig Zeit, aber hohem Anspruch an Qualität und Frische an und bietet daher dem Handel und dem Außer-Haus-Markt attraktive Möglichkeiten zur Profilierung. Zu den Ausstellern gehören Condelio, Kühlmann, Rügen Fisch, Renna, Settele, Wewalka und Wolf Wurstwaren. Neu sind Gruppenbeteiligungen aus Ecuador, Irland und den USA.– Die Fachmesse für Milch und MilchprodukteGetränke für den Handel und die Gastronomie. Die Anuga bietet ein breites Produktspektrum für beide Zielgruppen: Von alkoholisch bis alkoholfrei. Die Sonderschau „Anuga Wine Special“ präsentiert darüber hinaus ein attraktiv in Szene gesetztes Weinangebot in Verbindung mit Degustationen und Fachvorträgern. Zu den Ausstellern in dieser Fachmesse gehören u.a. Austria Juice, Baltika, Döhler, Gerolsteiner, IQ4You, Pfanner, riha und Rauch. Neue deutsche Brauereien wie Leikeim und Frankfurter Brauhaus sind ebenfalls in der Anuga Drinks vertreten. Neue Länderbeteiligungen kommen aus Argentinien, Aserbaidschan, Georgien und Norwegen.