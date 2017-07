Brasilien Schlachtungen auf Rekordniveau

Foto: Christopher Zapf / pixelio.de Zuckerhut in Rio de Janeiro.

Im ersten Quartal 2017 kamen mit 10,5 Millionen Schweinen so viele Tiere an den Haken wie nie zuvor - Erlöse aus dem brasilianischen Schweinefleischexport übertrafen von Januar bis Mai das Vorjahresniveau um 29 Prozent - Ausfuhrmengen nach dem Fleischskandal im März jedoch spürbar eingebrochen - Schlachtschweinepreise sind seit Monaten im Sinkflug.

In Brasilien sind im ersten Quartal 2017 so viele Schweine zerlegt worden wie nie zuvor in einem ersten Jahresviertel. Nach Angaben des brasilian