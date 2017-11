Danish Crown Ess-Food zieht's nach Afrika

Foto: Pixabay Blick auf Kapstadt.

Der dänische Schlachtkonzern hat über eine Tochterfirma Anteile eines Unternehmens in Südafrika gekauft. Ess-Food erwarb Anteile an der Overberg Food Distributors in Kapstadt.

Das Tochterunternehmen ist im Bereich Foodservice aktiv. "Seit einigen Jahre haben wir stabile Umsätze mit Südafrika. Das hat uns angespornt