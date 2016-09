Deutscher Verpackungspreis Auszeichnung zur FachPack

Was 1963 als „Deutscher Packungs-Wettbewerb“ begann, hat sich längst als vielbeachtete und reichweitenstarke Leistungsschau etabliert. Auch in diesem Jahr verdienten sich zahlreiche Unternehmen mit innovativen Produkten den Deutschen Verpackungspreis.

Wie in jedem Jahr wurden bei der Bewerbung die besten und innovativsten Lösungen rund um die Verpackung gesucht. Dabei kann es sich um neue Materialien, Designs, Technologien, Anwendungsszenarien, Maschinen, Software oder Markterfolge handeln. Dem scheinbar kleinen aber entscheidenden Detail wird dabei genau so viel Bedeutung beigemessen wie der großen, marktumfassenden Lösung. Zur Förderung junger Talente werden außerdem eigene Nachwuchspreise vergeben.



Der Deutsche Verpackungspreis steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Die Preisverleihung findet am 27. September um 16:00 Uhr auf der FachPack statt.