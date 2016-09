FachPack Die wichtigsten Eckdaten im Überblick

Die FachPack zählt zu den renommiertesten Verpackungsmessen in Europa. Drei Tage lang präsentiert sie im Messezentrum Nürnberg ihr umfassendes Fachangebot rund um die Prozesskette Verpackung für Industrie- und Konsumgüter.

Die FachPack-Aussteller zeigen Lösungsansätze und Innovationen und Dienstleistungen aus den Bereichen Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik. Fachbesucher aus Deutschland und den Nachbarländern kommen aus sämtlichen Branchen, in denen Produkte verpackt werden müssen: Lebensmittel/Getränke, Pharma/Medizin/Kosmetik, Textil/Bekleidung, Non Food, Chemie, Papier/Druck, Elektrik/Elektronik, Automotive, Metall-/Kunststoffverarbeitung, Maschinen-/Gerätebau, Logistik, Handel sowie Medien/Werbung. Ein attraktives Rahmenprogramm wie das Forum PackBox sowie zahlreiche Sonderschauen und Themenwelten runden das Angebot ab und bieten zusätzlichen Mehrwert.



Die Hauptsegmente Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik sind auf dem Übersichtsplan durch verscheidene Farben hinterlegt und so für die Fachbesucher leicht auszumachen.



Die wichtigsten Daten und Fakten der Messe:





Ort

Messezentrum Nürnberg

Messezentrum 1

90471 Nürnberg

Öffnungszeiten

27. bis 28. September: 9:00 - 18:00 Uhr

29. September: 9:00 - 17:00 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte: 42 €

Dauerkarte: 47 €

Programm 2016

Trends & Innovationen

Forum PackBox

Themenspezifische Sonderschauen

Gemeinschaftsstände

Treffpunkte

Forum Wellpappe

Kennzahlen 2015

1565 Aussteller

über 43000 Fachbesucher



Die nächste FachPack wird vom 25. bis 27. September 2018 stattfinden.