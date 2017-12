Fi Europe Messe bleibt Besuchermagnet

Foto: Messe Frankfurt Das Frankfurter Messegelände mit Blick auf die Skyline.

Eine positive Bilanz für die Teilnahme deutscher Aussteller an der Food Ingredients Europe (FIE), die in der vergangenen Woche in Frankfurt am Main stattfand, haben die GEFA Exportservice GmbH, die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) und German Sweets gezogen.

Wie die drei Organisatoren des deutschen Pavillons mitteilten, präsentierten sich unter dem gemeinsamen Dach insgesamt 17 deutsche Unternehmen. D