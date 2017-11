Fi Europe Rekordzahl von Ausstellern

Innovation im Fokus

Während des gesamten Events können Besucher sich über die aktuellen Innovationen informieren und die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche erleben. Die größten Verbrauchertrends, die den weltweiten Markt für Lebensmittel und Getränke beeinflussen, stehen im Industry Insights Theatre im Mittelpunkt.Im Rahmen zahlreicher Supplier Solutions Sessions zeigen führende Ingredients-Anbieter ihre Neuentwicklungen, während die Start-up Innovation Challenge eine Plattform für vielversprechende jungen Unternehmen der Branche bietet. In der New Product Zone werden in Zusammenarbeit mit Innova Market Insights auch in diesem Jahr wieder neue Endprodukte gezeigt, die den Weg in die Märkte gefunden haben. Und zu guter Letzt: Mit einer ganzen Reihe neuer Kategorien prämieren die Fi Innovation Awards wieder die Innovationen der Branche.„Die Besucher erwarten eine herausragende Messe und viele Innovationen,” so Brand Director Richard Joyce. „Um sicherzustellen, dass ihnen keine der Top-Neuheiten entgeht, haben wir gezielte Innovation Tours mit den Experten von Nutrimarketing organisiert, wir bieten aber auch Audioführungen an.“