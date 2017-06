Fleischhandel EU-Exporteure erzielen Umsatzplus

Foto: jus

Exporterlöse für Fleisch steigen im ersten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um fast ein Fünftel auf mehr als drei Mrd. Euro - Schweinefleischausfuhr spült davon zwei Drittel in die Kassen - Mehr Rindfleisch, aber weniger Lebendtiere in Drittländern abgesetzt - Brasilien liefert weniger Rind- und Geflügelfleisch in die EU - Geflügelexport trotz Vogelgrippe gestiegen.

Die Fleischexporteure in der Europäischen Union haben sich im ersten Quartal 2017 meist über steigende Absatzmengen und höhere Erl