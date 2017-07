Futtermittel Importe sind nötig

Foto: Lucky Dragon / Fotolia.com Insbesondere bei Soja reicht die heimische Produktion nicht aus.

Der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT) appelliert an die Politiker, die zur Verfügung stehenden knappen Ressourcen an landwirtschaftlichen Rohstoffen in Europa realistisch zu betrachten.

„Wir können ohne den Import von wertvollen Eiweißfuttermitteln die Versorgung der tierischen Veredlung nicht sicherstellen“, ma