Handel mit Schweinefleisch Dänemark verkauft mehr in Europa

Foto: jus Dänemark verkauft mehr Schweinefleisch am EU-Binnenmarkt.

Die dänischen Schweinefleischexporteure haben im ersten Halbjahr 2017 spürbar weniger Ware in Drittländern absetzen können als im Vorjahreszeitraum; die Lieferungen in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union nahmen in der Summe jedoch leicht zu.

Wie aus aktuellen Daten des Dachverbands der Agrar- und Ernährungswirtschaft (Landbrug & Fødevarer, L&F) hervorgeht, wurden von Ja